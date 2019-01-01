سموحة يضم عمرو بركات من الأهلي على سبيل الإعارة

عمرو بركات إلى سموحة، ضمن صفقة انتقال ياسر إبراهيم للأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي سموحة، على أنه اتفق مع مسؤولي الأهلي، على ضم عمرو بركات صانع ألعاب الفريق الأحمر.

عمرو بركات ضمن 4 لاعبين على قامة الانتظار بالأهلي، رفقة النيجيري جونيور أجايي ورامي ربيعة وعمرو جمال.

عاطف حنفي أشار خلال تصريحات صحفية إلى أن سموحة اتفق مع الأهلي على ضم عمرو بركات، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

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(IG/alahlyegypt-📽️) pic.twitter.com/PcvYEoL3H0 — جول مصر (@goaleg) January 7, 2019

وكان عمرو بركات قد انضم للأهلي قادمًا من ليرس البلجيكي موسم 2016/2017، وتمت إعارته الموسم الماضي لفريق الشباب السعودي.

ودخل بركات في صفقة انتقال ياسر إبراهيم مدافع سموحة للأهلي، وفقًا لتصريحات محمد فرج عامر، رئيس النادي السكندري.

ياسر إبراهيم انتقل للأهلي مقابل 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة عمرو بركات لمدة موسم ونصف من الأهلي.