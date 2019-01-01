سموحة يضع شرطًًًا لانتقال مهاجمه إلى الزمالك

الزمالك يسعى لضم حسام حسن مهاجهم سموحة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، موقف نادي سموحة من بيع لاعبه حسام حسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان حسام حسن قد دخل في دائرة اهتمامات الزمالك، بعد الأداء الذي يقدمه مع سموحة في الفترة الأخيرة، وأنه مناسب لقيادة هجوم الأبيض.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن سموحة موافقة بشكل مبدئي على انتقال حسام حسن مهاجم الفريق إلى سموحة.

وأشارت التقارير أن سموحة ترغب في الحصول على خدمات لاعب الزمالك ضمن صفقة انتقال حسام حسن إلى الأبيض.

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وأكدت الصحف أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض مقتنعان بإمكانيات اللاعب.

وتشهد في الفترة المقبلة مفاوضات بين الطرفين من أجل حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وانضمام اللاعب للزمالك.