سموحة يدعم الأهلي ويفتح أبوابه لبيع تذاكر مواجهة صن داونز

المارد الأحمر في مهمة شبه مستحيلة أمام الفريق الجنوب أفريقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، بدء بيع تذاكر مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، غدًا الخميس، في منفذ بيع بنادي سموحة السكندري.

الشياطين الحمر من المقرر أن يلاقوا الفريق الجنوب أفريقي في 13 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وأوضح مرجان أنه تقرر بيع التذاكر بسموحة بعد اتصالات هاتفية أجراها محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، مع فرج عامر؛ رئيس النادي السكندري، والذي وافق على فتح أبواب ناديه، نظرًا للإصلاحات الجارية في استاد الإسكندرية.

المدير التنفيذي للأهلي توجه بالشكر إلى فرج عامر على موقفه، مؤكدًا أنه ليس أمرًا غريبًا على سموحة، لما يربط الناديين من علاقات مميزة.

يذكر أن الأهلي موقفه صعب في البطولة الأفريقية بعدما تلقى هزيمة بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب، مما يقربه من وداع البطولة التي وصل إلى النهائي بها خلال العامين الماضيين.

وتعد هذه الهزيمة هي الأثقل في تاريخ المارد الأحمر على مدار مشاركاته الأفريقية السابقة.