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الدوري المصري الممتاز

بالفوز أمام سموحة - الأهلي يحقق رقمًا قياسيًا لأول مرة في تاريخ الدوري المصري

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المارد الأحمر اقتنص الثلاث نقاط أمام سموحة ليضيف رقم جديد لتاريخه

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

لم تكن مكاسب الأهلي المصري من الفوز أمام سموحة فقط الخروج بثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري، لكنه حقق رقمًا قياسيًا لم يسبقه أي من الأندية المصرية.

هدف التونسي علي معلول من ضربة جزاء كان هدف الفوز على برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ15.

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بهذا الفوز وصل الشياطين الحمر للفوز رقم 1000 في جميع مواسم الدوري الماضية في النسخ المكتملة من البطولة، كأول فريق مصري يحقق هذا الرقم.

خاض المارد الأحمر 1495 على مدار مشاركاته بالدوري، فاز في 1000 مباراة، وتعادل 337 مرة، وخسر 158 لقاء، بينما سجل 2647 هدفًا.

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يذكر أن الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 27 ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 23 في المركز الثامن.

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