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أغدق آرني سلوت، المدرب السابق لفينورد، المديح على أنيس حاج موسى في مقابلة مع شبكة ESPN، مؤكدًا أن المستوى الذي يقدمه الجناح الجزائري لا يفاجئه.

أدى سلوت دورًا محوريًا في جلب حاج موسى إلى فينورد في صيف 2025، إذ اضطر إلى إقناع قسم الكشافين والمدير الفني آنذاك دينيس تي كلوزي بالتعاقد معه.

وقال سلوت في بداية حديثه: «كان الكشافون يرون أن التعاقد معه أمر غير وارد. كنت أتفهم أسبابهم، لأنه كان ضعيفًا للغاية دون الكرة، ولم يكن يجيد التحول بين الحالتين».

وتابع: «رأيت أنا أيضًا ما رآه الكشافون، لكن عليك أن تكون قادرًا على تجاوز ذلك. ولحسن الحظ، كان لرأيي وزن ما في فينورد».

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وأضاف المدرب الذي يبقى حاليًا دون نادٍ: «لحسن الحظ، كنا السبّاقين في ذلك الوقت، لأننا علمنا لاحقًا أن أياكس كان مهتمًا أيضًا بحاج موسى».

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اكتشف سلوت إمكانات حاج موسى قبل عام ونصف، غير أن الجناح فاجأه في جانب واحد: «لست متفاجئًا من أنه أصبح ظاهرة، لكنني متفاجئ من قدرته على صنع الفارق طوال 90 دقيقة مرتين في الأسبوع في الدوري الهولندي ودوري الأبطال».

ورحل سلوت في الصيف نفسه، بعد وقت قصير من وصول حاج موسى إلى روتردام، ولم يخض اللاعب الجزائري أي مباراة تحت قيادة المدرب الناجح.

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وفي الموسم الحالي، سجل حاج موسى ثمانية أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 16 مباراة تحت قيادة جيوفاني فان برونكهورست.

ويواجه حاج موسى وفينورد الغريم التقليدي أياكس يوم الأحد المقبل، إذ تنطلق مباراة الكلاسيكو الهولندي في الساعة 2:30 بعد الظهر على ملعب دي كويب.