سلوت يُفاجئ الجميع بعد فوز ليفربول على برينتفورد: لم أتوقع أن نسجل!

ألم يكن سلوت واثقًا في نجوم ليفربول؟!

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على برينتفورد بهدفين دون رد، في مباراة شهدت رقمًا قياسيًا للفريق الضيف بـ 37 تسديدة، ورغم هذا الكم الهائل من الفرص، انتظر الريدز حتى الوقت بدل الضائع ليُسجل داروين نونيز هدفين منحا ليفربول ثلاث نقاط ثمينة.

لكن المفاجأة كانت في تصريح المدرب أرني سلوت بعد المباراة، حيث اعترف بأنه لم يكن يتوقع فوز فريقه رغم كل تلك الفرص والتسديدات.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "بصراحة، كانت لديّ شكوك في قدرتنا على التسجيل، شعرت وكأنني أشاهد نفس المباراة تتكرر، نفس النمط في إضاعة الفرص كما حدث أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام ونوتنجهام فورست".

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وأضاف: "كان من المفاجئ لي أن نتغلب على عقدة إهدار الفرص ونسجل في الدقائق الأخيرة، لكن اللاعبين أثبتوا لي أنني مخطئ، مرة أخرى!"

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 50 نقطة بعد مرور 21 جولة، ومر بفترة سيئة مؤخرًا حيث تعثر في عدة مباريات متتالية في الدوري وكأس الرابطة.