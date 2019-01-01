تقارير: سلمان المؤشر يدرس عرض النصر للتوقيع في الشتوية

هل ينتقل المؤشر للنصر مجانًا؟

يفكر سلمان المؤشر، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، في التوقيع لفريق النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في ظل اقتراب نهاية عقده.

وأشارت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، إلى أن النصر يرغب في التعاقد مع المؤشر، لتدعيم هجومه، وقطع الطريق أمام الوحدة الذي يرغب في ضمه.

وأكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية على أن النصر دخل في مفاوضات مع المؤشر خلال الفترة الماضية، للتوصل لاتفاق للحصول على توقيعه في يناير.

الصحيفة السعودية أشارت إلى أن المؤشر تواصل بالفعل مع بعض لاعبي النصر، من أجل الاستفسار عن أحوال الفريق، قبل الانتقال له، أو الاستمرار مع الأهلي.

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ويحق للمؤشر التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وكان المؤشر قد انتقل لصفوف الأهلي قادمًا من الوحدة عام 2014، حيث يسعى مسؤولي ناديه للوصول معه لاتفاق من أجل تجديد عقده.

وشارك المؤشر مع الأهلي في 7 مباريات هذا الموسم، حيث صنع هدفًا واحدًا فقط.