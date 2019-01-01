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سلمان المؤشر: أعد جماهير الأهلي بالتأهل من جدة

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لاعب الأهلي يعد جماهير فريقه بالتأهل على حساب الهلال
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد سلمان المؤشر، لاعب فريق أهلي جدة، على أن الشوط الأول من مباراة فريقه أمام الهلال انتهى، والتركيز الآن سيكون على الشوط الثاني.

المؤشر قال خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "حاولنا اختراق الطرف الأيمن للهلال رفقة زميلي محمد عبد الشافي، طبقًا لتعليمات المدرب، واستطعنا فعل ذلك".

جناح الأهلي واصل: "أعد جماهير الأهلي بتقديم مستوى أكبر خلال مباراة الإياب، وذلك لتحقيق الفوز والتأهل من ملعب الجوهرة المشعة في جدة".

الهلال فاز على الأهلي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، والذي أقيم في الرياض.

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الأهلي سيكون مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب، من أجل التأهل إلى المباراة النهائيًة.

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