سلمان الفرج يعلق على استبعاده من قائمة الهلال في مونديال الأندية

الهلال يستهل مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الترجي التونسي

تحدث سلمان الفرج لاعب الهلال السعودي عن استبعاده من منافسات مونديال الأندية التي انطلقت اليوم الأربعاء، بمواجهة السد أمام هينجين.

السد حقق الفوز وصعد إلى الدور الثاني، بعد الانتصار على هينجين سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد اللجوء للوقت الإضافي.

الفرج تعرض لإصابة قوية منعته عن التواجد في قائمة الزعيم في مونديال الأندية التي ستواجه الترجي التونسي في أولى مبارياته.

ورضى الفرج بغيابه عن قائمة الهلال، وأكد أنه قدره أن يبتعد عن المشاركة في البطولة الكبيرة رفقة فريقه، الذي يرغب في تقديم مستوى مشرف.

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وقال الفرج عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، تعليقًا على غيابه من الهلال: "الحمد لله على كل حال، الخيرة فيما اختاره الله".

ويواجه الهلال نظيره الترجي التونسي، في الدور الأول من منافسات مونديال الأندية، ويواجه الفائز منهما فلامينجو البرازيلي في نصف النهائي.