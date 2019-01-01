سكومينا يدير لقاء النصر والفيحاء بالدوري السعودي

ختام الجولة الـ21 بالدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أطقم إدارة مباراتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ21.

وتقام في الدوري السعودي، اليوم السبت، مباراتي الرائد أمام الفيصلي، والنصر يستضيف الفيحاء، في ختام الجولة الحادية والعشرين.

ويدير لقاء الرائد أمام الفيصلي، الهولندي داني ماكيلي ويعاونه كلًا من ماريو ديكس وهيسيل ستجسترا، وكريستيان باكس حكمًا رابعًا وجوشيم كامفويس حكمًا للفيديو.

وأسندت اللجنة مباراة النصر والفيحاء، للحكم السولوفيني دامير سكومينا ويعاونه كلًا من الصربي داليبور دجورجيفيتش وميلوفان ريستيك، ودانيلو جروجيتش حكمًا رابعًا، والأوزبكي رفشان إيرماتوف حكمًا للفيديو.

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ويسعى النصر أمام الفيحاء، بمواصلة الحفاظ على مركز الوصيف وملاحقة الهلال المتصدر، بينما يسعى الرائد والفيصلي في خطف الثلاثة نقاط.