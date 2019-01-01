سكولز يستقيل من تدريب أولدهام عقب 31 يوماً

لم يرَ نفسه جاهزاً كما كان يعتقد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق استقالته من تدريب أولدهام أتلتيك، وذلك عقب 31 يوماً من توليه للمنصب أدار خلالها 7 مباريات.

وقال سكولز عقب إعلانه الرحيل بأثر فوري:"لدي ندم كبير على هذا القرار، كنت أود على الأقل أن أستمر حتى نهاية عقدي بمدة 18 شهراً كمدرب للنادي الذي شجعته طوال حياتي".

وأضاف:"الجماهير واللاعبين وأصدقائي وعائلتي، الكل يعرف كم كنت فخوراً ومتحمساً لتلك الوظيفة".

وأدار سكولز 7 مباريات مع الفريق، بدأها بالفوز 4-1 على يوفيل تاون، ليبدي لاحقاً اعتقاده بأنه لا يشعر بقدرته على أداء المهمة كما كان ينوي.

ويبعد أولدهام 9 نقاط عن مراكز الدورة المؤهلة للدرجة الثالثة، فيما يبعد 16 نقطة عن مراكز الهبوط.