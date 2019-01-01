سكولز يحذر بوتشيتينو: مانشستر يونايتد ليس توتنهام ولا نجاح بدون بطولات

أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز يحذر بوتشيتينو.. لا يمكن الاكتفاء بالتواجد بين الأربعة الكبار دون بطولات في النهاية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال بول سكولز أسطورة كرة القدم الإنجليزية ونادي مانشستر يونايتد إن تولي ماوريسيو بوتشيتينو قيادة الشياطين الحمر سيكون مؤهونًا بالبطولات.

وكان بوتشيتينو قد دخل على رأس المرشحين لتولي قيادة مانشستر يونايتد بداية من الموسم المقبل، حيث بات رحيله عن توتنهام وشيكًا وفقًا للتطورات.

وبخصوص ذلك، رأى بول سكولز أنه في حال تولى ماوريسيو بوتشيتينو مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد، فإن مقاييس النجاح في مانشستر ستختلف عنها في توتنهام.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ فبراير ٢٠١٩

وقال سكولز: "في مانشستر يونايتد لا يمكن اعتبار التأهل إلى دوري أبطال أوروبا نجاحًا، ولا يمكن أيضَا الاكتفاء بتحقيق مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى فقط"

وتابع: "الفوز بالبطولات هو أهم شيء هنا في مانشستر يونايتد، لذا فإن مقاييس النجاح تختلف عن تلك الموجودة في أي أماكن آخر، وعلى ذلك سيكون التحدي مختلفًا بالنسبة لبوتشيتينو"

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يذكر أن المدرب الحالي للشياطين الحمر أولي جونار سولشار يقدم أداء رائعًا ونتائج متميزة، ولكنه من المتوقع ألا يستمر مع الفريق في الموسم المقبل.