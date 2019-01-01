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سكولز: كلاسيكو مانشستر يونايتد وليفربول هو الأهم في الكرة الإنجليزية

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Getty
النجم الإنجليزي السابق يرى أن ليفربول لازال هو المنافس الحقيقي لمانشستر يونايتد وليس سيتي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يعتقد بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق، أن ليفربول هم المنافس الأقوى للشياطين الحمر وليس مانشستر سيتي.

ليفربول يتقاسم صدارة البريميرليج مع سيتي هذا الموسم، طمحاً في الفوز بالبطولة للمرة الأولى من 1990.

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الريدز يلعبون أمام يونايتد يوم الأحد القادم بجولة جديدة من البطولة، تحمل خصومة تاريخية لسنوات طويلة.

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وقال سكولز عن تلك المباراة:"أعتقد أنها الخصومة الأكبر في الكرة الإنجليزية".

وأضاف:"إذا استمر مانشستر سيتي بهذا الشكل لسنوات أكثر، ربما يتقدمون وينتزعون مكانة ليفربول".

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وتابع:"الطبيعي وجود فريقين من نفس المدينة بأي خصومة كبيرة، ولكن ليفربول ويونايتد مباراة لها مكانة خاصة بسبب  عدد الألقاب التي فاز بها كل منهما".

يذكر أن يونايتد يمتلك برصيده 20 بطولة دوري إنجليزي، مقابل 18 لليفربول، بينما يمتلك سيتي 5 ألقاب فقط.

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