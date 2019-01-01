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سكولز: التعادل مع مانشستر يونايتد قد يكلف ليفربول لقب البريميرليج ولست متأسفًا لهم

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Getty/Goal
بول سكولز يتحدث عن موسم ليفربول بقيادة كلوب وتأثير التعادل مع مانشستر يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال النجم الإنجليزي السابق بول سكولز إن التعادل بين مانشستر يونايتد وليفربول قد يتسبب في ضياع لقب البرميرليج على الريدز.

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وكان مانشستر يونايتد قد تعادل سلبيًا بجون أهداف أمام ليفربول في مواجهة الدور الثاني بينهما على ملعب أولدترافورد.

وتسبب هذا التعادل في تقليص الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي إلى نقطة واحدة لصالح الريدز، ليأتي التعادل أمام إيفرتون وينقل الصدارة إلى مدينة مانشستر.

وبخصوص ذلك، قال بول سكولز إن التعادل الذي خرج به ليفربول أمام مانشستر يونايتد قد يتسبب بضياع لقب الدوري.

وأضاف: "لا أشعر بالأسف من أجلهم، سأكون صريحًا، من الطبيعي ألا أتمنى فوز ليفربول بلقب البريميرليج أو بأي لقب غيره"

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يذكر أن ليفربول لم ينجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 29 عامًا، حيث كان آخر لقب دوري لليفر عام 1990.

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