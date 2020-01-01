سكرينيار: تمنيت مواجهة رونالدو وراموس الأفضل

مدافع إنتر يكسر حاجز الملل داخل الحجر الصحي

كسر مدافع إنتر ميلان سكرينيار، حالة الممل التي يعيشها داخل الحجر الصحي، بالرد على أسئلة مشجعي النادي عبر الموقع الرسمي للأفاعي.

وكشف المدافع السلوفاكي عن مثله الأعلى والمهاجم الأسطوري الذي تمنى مواجهته، وأيضًا عن رأيه في المدافع الأفضل عالميًا في الوقت الراهن.

وقال من داخل عزلته في المنزل "نمر بفترة صعبة، لكننا نستطيع مواجهته (كورونا) معًا كفريق، إننا نفتقد كرة القدم والتدريب، لكن الشيء المهم الآن هو محاربة الفيروس".

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وأضاف "ما زالت أتدرب في المنزل وأتبع تعليمات موظفينا لأحافظ على لياقتي، بخلاف ذلك، فأقضي بعض الوقت مع صديقتي وكلبينا، وألعب السهام وأشاهد التلفزيون".

وتابع "أسمع الناس يحتفلون بالغناء من الشرفة كل مساء، وهذا أمر رائع، حتى لو لم أكن أفهم كلمات الأغاني".

وعن مثله الأعلى ومن كان يحلم بمواجهته، قال "الظاهرة رونالدو لأنه كان بطل الطفولة، وقد واجهت بعض الصعوبات أمام المهاجمين، بالتأكيد منهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وهما الأفضل في العالم الآن، أيضًا لم يكن من السهل اللعب أمام مبابي وإبراهيموفيتش، وكان ديربي ميلان أول مباراة لي ضد زلاتان".

وفيما يخص رأيه في أفضل مدافع، قال "أفضل مدافعين في العالم هم سيرخيو راموس، فهو قائد حقيقي، وأيضًا فيرجيل فان دايك نظرًا لما قام به في آخر عامين أو ثلاثة، بالإضافة إلى كوليبالي، حتى لو لم يكن في أفضل حالاته الآن".