سكريتر عام باريس سان جيرمان يؤيد تعديلات دوري الأبطال لمصلحة الدوري الفرنسي

الفريق الباريسي يسعى لمصلحة الأندية الفرنسية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى السكريتر العام لنادي باريس سان جيرمان، فيكتوريانو ميليرو عن تأييده لتعديلات دوري أبطال أوروبا المستقبلية.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية، قد أعلنت بعض الاقتراحات التي قد يتم تطبيقها بدءًا من 2024.

حيث سيتم زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 128 فريقًا وتغيير شكل دور المجموعات بين ليضم 8 فرق بدلاً من 4.

وتتباين الأراء حول البطولة الجديدة بين مؤيد من الأندية والدوريات الصغيرة ومُعارض من الدوريات الكبرى وكبار القارة العجوز.

وقال فيكتوريانو للو باريزيان الفرنسية: "العمل يتعلق بتطوير المسابقات الأوروبية ومنحها زخمًا جديدًا، وهو مشروع مثير للاهتمام لباريس، لاسيما فيما يتعلق بشروط الوصول وسيكون من الضروري أن ترى النسب وزيادة الثروات وهو عنصر مهم للتفكير".

وواصل: "سيكون هناك 7 أو 9 فرق فرنسية، ومن قبل ذلك هم مقعدين ونصف، لأننا في المرتبة الخامسة أوروبيًا من حيث الأداء الراضي، ويجب أن نحصل على أفضل من مقعدين ونصف، ويجب أن تتحد الأندية الفرنسية تحت رعاية الاتحاد الفرنسي".

منذ 15 عامًا كان دي يونج عمره 6 أعوام ورونالدو كان يسجل برأسه 👊

اليوم دي يونج أتم عامه الـ 21 ورونالدو ما زال يسجّل بنفس القوة والشراهة 😅



ما هذا يا كريستيانو 🤷‍♂️ pic.twitter.com/DCwzFbnaSp — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

وتابع: "من الصعب فهم ماذا يمكن للفرق أن تقدم في الدوري الفرنسي إذا لم تعد مؤهلة لأوروبا، هناك حافز اقتصادي، فنحن لن نحصل على نفس الأرقام إذا احتللنا المركز العاشر".

ورغم محاولات وتعاقدات الفريق الباريسي، إلا أنه يواصل الفشل في الوصول للمراحل النهائية من دوري الأبطال، ليخرج من دور الـ16 للموسم الثاني على التوالي.