سكاي | مانشستر سيتي يستعد للإعلان عن أول صفقاته الصيفية

موهبة برتغالية خام

كشفت تقارير صحافية عن هوية أول المنضمين الجُدد لمانشستر سيتي في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.

من جانبها، أكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن النادي الإنجليزي في طريقه للتوصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي سبورتج لشبونة، لنقل مهاجم منتخب البرتغال فيليكس كورييا إلى ملعب "الاتحاد" بأثر فوري من لحظة تخطيه الفحوصات الطبية.

وقالت الشبكة المعروف عنها مصداقيتها، إن تكاليف الصفقة لن تُكبد خزينة النادي السماوي أكثر من 3.5 مليون جنيه إسترليني شاملة المتغيرات، ليصبح صاحب الـ18 عامًا أولى صفقات بيب في الميركاتو الصيفي المشتعل.

زياش 🇲🇦

الخزري🇹🇳

محرز 🇩🇿

صلاح 🇪🇬



بكل تأكيد هؤلاء هم مفخرة العرب 😍👌#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/dxjXyMzpI1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

ولفت التقرير إلى احتمال إرسال الشاب البرتغالي لتجربة إعارة في الموسم الجديد، ليكتسب الخبرة اللازمة التي تؤهله فيها بعد لمنافسة سيرجيو أجويرو وجابرييل جيسوس على مكان في تشكيلة الفيلسوف الأساسية.

من جهة أخرى، أشارت الشبكة إلى أن الصفقة الثانية التي يُخطط لها مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق، التوقيع مع مدافع يوفنتوس جواو كانسيلو، لكن بطل البريميرليغ يرغب في إتمامها بصورة المقايضة بدون نقد، وذلك بإرسال البرازيلي دانيلو إلى البيانكونيري، وهو الشرط الذي لم يستجيب له ماوريسيو ساري حتى الآن.