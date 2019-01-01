مباريات ودية

سكالوني يوضح سبب استبعاد ميسي من ودية الإكوادور

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Getty Images
سبب استبعاد ميسي من منتخب الأزجنتين لم يكن عقوبة الإيقاف

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن السبب الحيقي وراء استبعاد النجم ليونيل ميسي من قائمة المنتخب المشاركة في ودية الإكوداور.

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ومن المتعارف عليه أن ميسي قد عوقب بالإيقاف عن المشاركة مع المنتخب في المباريات التي ينظمها الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم.

وبما أن المباريات الودية لا تندرج تحت هذه المباريات، فإن ميسي كان يحق له المشاركة في المباراة الودية، في معلومة لم تكن متداولة بالنسبة للكثيرين.

وحول ذلك، قال ليونيل سكالوني إن ميسي قد استبعد من تشكيل المنتخب بسبب عدم استقرار حالته البدنية بعد تكرار إصابته في الفترة الأخيرة.
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وأضاف: "سيرخيو أجويرو كان من المفترض أن يكون معنا ولكنه شعر بانزعاجات في قدمه جعلته غير قادر على الركض بصورة طبيعية"

وتابع: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين وسندخل مباراة الإكوادور من أجل الفوز بها والاستعداد للمواجهات الرسمية التي تنتظرنا مستقبلًا"

يذكر أن ليونيل ميسي قد عوقب بالإيقاف لثلاثة أشهر على خلفية تصريحاته المسيئة للاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم خلال منافسات كوبا أمريكا الأخيرة.

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