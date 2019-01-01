سكالوني يعلن تشكيل الأرجنتين لمواجهة كولومبيا

تعرف على تصريحات سكالوني في المؤتمر الصحفي لمباراة كولومبيا في كوبا أمريكا

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل التانجو لمباراة كولومبيا قبل أكثر من 24 ساعة على انطلاق اللقاء.

الأرجنتين تواجه كولومبيا في مباريات المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.

سكالوني أكد في المؤتمر الصحفي لمباراة كولومبيا جاهزية ليونيل ميسي لخوض المباراة مشيرًا إلى أنّ غيابه عن التدريبات الأخيرة لا يعني إصاته.

وكشف مدرب التانجو عن مشاركة أنخيل دي ماريا وسيرجيو أجويرو لمزاملة البرغوث في الخط الهجومي.

وجاء التشكيل المُعلن كالآتي: فرانكو أرماني ورينزو سارابيا ونيكولاس أوتاميندي وخيرمان بيثييا ونيكولاس تاليافيكو وجيوفاني لو سيلسو وجيدو رودريجيز ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا وليونيل ميسي وأجويرو.

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هل يمكن لـ"ميسي ورفاقه " الوصول إلى منتخب أوروجواي - الأكثر تتويجًا بكوبا أمريكا ؟🤔 pic.twitter.com/Gvc6vZHvS3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

وألمح المدرب إلى أنّ خطة اللعب تتراوح بين 4-3-3 و 4-3-2-1 و4-4-2 مؤكدًا أنّ هذه الأسماء قد تظهر بأكثر من صورة في الملعب.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين وصلت إلى 3 نهائيات في آخر 4 نسخ من البطولة دون تحقيق اللقب.