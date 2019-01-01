سكالوني: ميسي وديبالا يمكن أن يلعبا سوياً

ميسي يعود بعد طول غياب لصفوف التانجو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، عن ملامح تشكيلته التي ستواجه فنزويلا ودياً وأبرزها عودة نجم برشلونة ليونيل ميسي لصفوف الفريق.

ولم يسبق لميسي اللعب للأرجنتين منذ تولى سكالوني المهمة، إذ تعود آخر مبارياته مع التانجو إلى مقابلة فرنسا في مونديال روسيا الأخير.

وقال سكالوني في مؤتمره الصحفي للمباراة: "قلتها من قبل وأعتقد أن ميسي نفسه مل الأمر، لا يوجد كلمات متبقية للإشادة أو وصفه، ولكن نريد باقي اللاعبين أن يعرفوا أنهم لاعبون كبار وليس فقط ميسي".

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وأضاف: "ميسي وديبالا؟ يمكنهما اللعب معاً وأكدت على الأمر أكثر من مرة، ولكن لم نحظى بالوقت لتجربته هذه المرة، ولكن ستأتي تلك اللحظة".

وعن المستبعد ماورو إيكاردي: "أتابع وضعية إيكاردي مع إنتر، التواجد في كوبا أمريكا المقبلة؟ صراحة لا أعرف بعد، سنرى في الفترة المقبلة".

وأعلن سكالوني عن التشكيلة التي ستواجه فنزويلا: "أرماني في حراسة المرمى، الدفاع مونتييل، ميركادو، فويث، ليساندرو مارتينيز، وتاليافيكو، بخط الوسط لو سيلسو، باريديس، وجونزالو مارتينيز، وبالأمام ميسي ولوتارو".

وتتقابل الأرجنتين مع فنزويلا مساء اليوم، الجمعة، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.