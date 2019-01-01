سكالوني: ميسي الأفضل في التاريخ لكنه معنا مجرد لاعب يساعدنا على الفوز

ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني يثني على ليونيل ميسي ويسعى للاستفادة بأقصى شكل من تواجده مع التانجو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يسعى ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني للاستفادة بأقصى شكل ممكن من تواجد ليونيل ميسي قائد برشلونة مع الفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سكالوني وأكد خلالها أن ميسي هو اللاعب الأفضل في التاريخ، وأنه في حاجة للحصول على أفضل ما لديه من أجل المنتخب.

خريطة كرة القدم تتغير بمرور الوقت 🌎🌍

نجوم يسطعون ونجوم أخرون يخفتون 💫

هذا العالم لن يكون رونالدو ولا ميسي في نهائي دوري الأبطال ❌🏆 pic.twitter.com/A4F5aL8hsv — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مايو ٢٠١٩

وقال سكالوني"ظل ميسي يكون كبيرًا للغاية على بعض الشباب، والجميع دومًا ما يسأل ذلك السؤال، لكنه نادرًا ما يأتي لهنا مع المنتخب ولا يقدم كل ما لديه".

وأضاف: "كل ما يمكنني فعله بذلك الشأن أن أطالب اللاعبين أن يقدمون أفضل ما لديهم كما يفعلون مع أنديتهم عندما يصلون للمنتخب".

نجم ليفربول السابق يشجع فريقه على التعاقد مع ميسي

وأكمل: "علينا أن نستغل حقيقة وجود ميسي معنا، هو اللاعب الأفضل في التاريخ، لكن في أرض الملعب عليه أن يتحول لمجرد لاعب يساعدنا على تحقيق الانتصارات".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني يستعد في الوقت الحالي لخوض نهائيات بطولة كوبا أمريكا في الصيف المقبل، والتي ستقام في البرازيل.