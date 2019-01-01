سكالوني: ظُلمنا في الهدف الثاني وفخور بأداء الأرجنتين

تعرف على تصريحات سكالوني بعد الفوز على الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أنّ فريقه تعرض للظلم في الهدف الثاني للبرازيل مشيدًا بمستوى اللاعبين.

البرازيل انتصرت بثنائية نظيفة في نصف نهائي كوبا أمريكا لتنتظر الفائز من لقاء تشيلي وبيرو.

وقال صاحب الـ 41 عامًا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "علينا التركيز على الإيجابيات، لقد لعبنا كمنتخب كبير وقدمنا أداءً استثنائيًا رغم الهزيمة".

وتابع: "علينا البناء على هذا الأمر وتطوير المنتخب لأجل المنافسة في البطولات المقبلة. لدينا توليفة من اللاعبين الشباب ونحتاج للاستفادة منهم".

وحول الهدف الثاني للسيليساو، علّق سكالوني: "كان هناك لاعبًا على أرضية الملعب وسمعنا صافرة ولذلك توقف الجميع عن اللعب وبعدها فوجئنا باستمرار الهجمة. الأمر كان غريبًا".

واختتم: "هذه المجموعة تُمثل حاضر ومستقبل المنتخب. الأرجنتين أكبر من الجميع من أي مدرب ولذلك لا يشغلني التفكير في مستقبلي.

حسرة دولية وهزيمة لقب جديد لـ "ميسي" 🤦‍♂️



البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة.🏆 #CopaAmerica pic.twitter.com/XbUOhJuE73 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

التقارير الصحفية أكدت أنّ الاتحاد الأرجنتيني لا يخطط لإقالة سكالوني والمدرب مستمر حتى ديسمبر المقبل وبعدها سوف يتم تقييم أداء الفريق وتحديد مصيره.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين وصلت إلى نهائي كوبا أمريكا 4 مرات في آخر 6 مواجهات وخرجت من ربع نهائي 2011 ونصف نهائي النسخة الحالية.

ونجحت البرازيل في إقصاء الأرجنتين من البطولة في آخر 5 مواجهات بين البلدين.