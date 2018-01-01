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سكالوني: حققت أهدافي في الأرجنتين وأتحدث مع ميسي

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ست لقاءات خاضها التانجو تحت قيادة سكالوني

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني عن إمكانية عودة نجمه ليونيل ميسي لصفوف الفريق في 2019 وعن مدى رضاه عن تجربته حتى الآن مع التانجو.

وغاب ميسي عن صفوف المنتخب منذ نهائيات كأس العالم 2019 ولم يوضح حتى الآن موقفه من العودة مستقبلاً أو الاعتزال الدولي.

وقال سكالوني في تصريحات نقلتها "فوكس": "لا أتحدث مع ميسي كثيراً ولكن هناك علاقة قائمة بيننا، سنحاول إعادته في 2019 وهناك محادثات قائمة".

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وواصل: "نأمل أن تكون تلك المحادثات إيجابية لأن عودته لنا مهمة، أي مدرب يتمنى وجود ميسي".

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وأبدى سكالوني رضاه عما قدمه مع الفريق في الست شهور الأخيرة: "أنا سعيد لأن الأهداف التي وُضعت تم تحقيقها".

وأضاف: "قدمنا لاعبين جدد للفريق وأنا سعيد لاستمراري في القيادة، الانتقادات لي بقلة الخبرة لا تضايقني".

وأكمل لاعب لاتسيو السابق: "هي حقيقة افتقادي للخبرة، أي مدرب يبدأ طبيعي أن لا يملك الخبرة، ولكني عملت في أجهزة مهمة في إشبيلية والمنتخب".

وسبق لسكالوني التواجد كمساعد للمدرب السابق خورخي سامباولي في إشبيلية ومع المنتخب في فترات سابقة، ولكن لم يتولى القيادة الفنية مسبقاً بمفرده.

ولعبت الأرجنتين ست لقاءات ودية تحت إمرة سكالوني، فازت في خمس وخسرت مرة وحيدة من البرازيل.

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