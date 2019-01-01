سكالوني: الفوز على نيكاراجوا يمنحنا الثقة

تعرف على تصريحات سكالوني عقب الفوز على نيكاراجوا وديًا

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أنّ الفوز على نيكاراجوا يمنح الفريق ثقة أكبر وجاهزية للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

الأرجنتين انتصرت بخماسية مقابل هدف وديًا في إطار الاستعداد لبطولة كوبا أمريكا في البرازيل.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية: "هدفنا في كوبا أمريكا تقديم مباريات جيدة وإرضاء الجماهير بالفوز في جميع المباريات الممكنة والمنافسة على اللقب".

وتابع: "لدينا مجموعة صعبة ودرسنا الخصوم بصورة جيدة وسوف نحاول بذل أقصى جهدنا بلاعبين هم الأفضل في مركزهم في أنديتهم".

سكالوني أكد أنّ منتخب نيكاراجوا كان ندًا قويًا ولعب بصورة جيدة وسيطر على المباراة في بعض الأوقات.

أشياء لا تحدث كثيرًا.. ميسي يرفع كأس بطولة مع الأرجنتين 😅



⚠️ ملحوظة: البطولة ودية.. كأس "سان خوان" الشرفي. pic.twitter.com/TNa1sEJGlk — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

واختتم: "الفوز في المباراة يمنحنا ثقة كبيرة ونحاول الحفاظ على المجموعة للظهور بأفضل مستوى في الكوبا".

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين تتواجد في المجموعة الثانية مع قطر وكولومبيا وباراجواي.