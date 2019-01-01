سكالوني: الأرجنتين محظوظة بالحفاظ على حظوظها

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، على تعادل الفريق مع الباراجواي وقال إن الحظ يسانده ببقاء حظوظه حتى الآن في كوبا أمريكا.

الأرجنتين تعادلت فجر الخميس إيجابياً مع الباراجواي بهدف لكل جانب لتتحصل على نقطته الأولى في المجموعة الثانية للمسابقة.

وقال سكالوني بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الحل هو الفوز في اللقاء القادم، نحن محظوظون أن حظوظنا لا تزال قائمة حتى الآن".

وأضاف: "يجب أن نستمر على نفس نهج الشوط الثاني، ولكن بتوازن أكبر ونتحكم في المباريات، الشوط الأول لم يكن جيداً ولعبنا بيأس".

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وواصل: "امتلكنا خطة واضحة ولكن لم نتحكم في اللعب ولم نصنع الفرص وخسرنا الفرص، لم نطبق المطلوب، سجلوا من الهجمة الأولى وهذا أثر علينا".

وأردف المدير الفني: "فريق مثل الأرجنتين يجب أن يفوز دائماً من الصعب له أن يستقبل أولاً ولكن أكدت للاعبين أنه مجرد هدف".

الأرجنتين تلعب الأحد المقبل مع قطر والانتصار قد لا يكون كافياً للعبور لربع النهائي، بانتظار نتائج باقي الفرق في المجموعة أو المجموعات الأخرى حال الحلول ثالثاً.