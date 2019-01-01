سكالوني: سأعتزل إذا حققت كوبا أمريكا مع الأرجنتين

سكالوني في بداية مشواره التدريبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، أنه سيعتزل حال نجح في قيادة التانجو لتحقيق لقب كوبا أمريكا الحالية في البرازيل.

الأرجنتين احتلت المرتبة الثانية في آخر نسختين بعدما خسرت مرتين بركلات الترجيح أمام حامل اللقب تشيلي في 2015 و2016.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي للقاء كولومبيا: "إذا فزت بالكوبا أمريكا سأعتزل، هذا الفريق وصل النهائي مرتين، سيكون صعباً تكرار الأمر وعدم الفوز".

سكالوني يعلن تشكيل الأرجنتين لمواجهة كولومبيا

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هل يمكن لـ"ميسي ورفاقه " الوصول إلى منتخب أوروجواي - الأكثر تتويجًا بكوبا أمريكا ؟🤔 pic.twitter.com/Gvc6vZHvS3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019



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وأكمل: "نريد لعب كل المباريات ونظهر للاعبين أهمية هذا القميص، ميسي متحمس، وُلد للعب الكرة والفوز، حماسته ومشاركته لها معنا تسعدنا كثيراً".

وتفتتح الأرجنتين مبارياتها عندما تواجه كولومبيا فجر الأحد ضمن لقاءات المجموعة الثانية.