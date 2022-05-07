سقف الرواتب يصل للدوري الفرنسي .. معاناة جديدة لمبابي وميسي!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تقدم رابطة الأندية بمقترحات لمواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها الدوري الفرنسي مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن رابطة الأندية وضعت تصورين لتحسين الأمور في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير قد أكدت أن الدوري الفرنسي قد خسر حوالي 600 مليون يورو من بينهم 200 مليون خسرهم باريس سان جيرمان بسبب فيروس كورونا.

التصور الأول بحسب ما ذكرت الصحيفة هو تحديد عدد اللاعبين في كل فريق بـ 25 لاعبًا، دون حساب اللاعبين الشباب الذين يوقعون على عقودًا لأول مرة مع الفريق.

هذا الاقتراح وافق عليه اتحاد اللاعبين المحترفين وكتب في بيان نشره: "تلك هي الخطوة الأولى في الطريق لتحسين السلبيات الحالية".

أما الاقتراح الثاني فيخص رواتب النجوم في الدوري الفرنسي، حيث سيتم السماح للأندية باستخدام 70% فقط من مواردها من أجل دفع الرواتب لنجومها.

الاقتراحات سيتم مناقشتها من قبل رابطة الأندية في الثامن من يونيو القادم، وسيتم التصويت عليها من أجل تحديد مصيرها من التنفيذ.

جدير بالذكر أن تلك الخطوة قد تؤثر على عقد مبابي الجديد في باريس سان جيرمان، وقد تؤثر أيضًا على وضع ليونيل ميسي الذي غادر برشلونة لسبب شبيه.