سقط وخرج .. فالفيردي يُثير القلق في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

مخاوف من غيابه عن قمة دوري أبطال أوروبا

أثار فيديريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد القلق في العاصمة الإسبانية بسقوطه على الأرض وخروجه من مواجهة فريقه أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

الفريق العاصمي عزز صدارته لجدول ترتيب الليجا بفوزه على ضيفه بهدفين دون رد سجلهما رودريجو، وقد غادر فالفيردي الملعب عند الدقيقة الـ80 بعد سقوطه على أرض الملعب وتدخل الجهاز الطبي.

ولم يتضح بعد إن كان اللاعب قد طلب المغادرة لشعوره بأي آلام أم أن خروجه كان لمجرد الإرهاق والخوف من التعرض لأي إصابة خلال الوقت المتبقي من المباراة.

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الريال رفع رصيده بالفوز إلى 75 نقطة ليُعيد الفارق مع مطارده برشلونة، الفائز على لاس بالاماس ظهر أمس، إلى 8 نقاط قبل 8 جولات من خط النهاية.

الريال سيُواجه مانشستر سيتي في قمة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم التاسع من إبريل الجاري، وقد أبدى جمهوره عبر السوشيال ميديا قلقه من تعرض فالفيردي لإصابة وغيابه عن اللقاء، وينتظر الجميع بيان النادي الرسمي حول اللاعب.