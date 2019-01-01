سفين ميسلينتات في طريقه لإنقاذ شتوتجارت من الهبوط

نادي شتوتجارت يتحرك من أجل ضم سفين ميسلينتات المدير الرياضي السابق لكل من أرسنال وبروسيا دورتموند لإنقاذهم من دوامة التراجع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يسعى فريق شتوتجارت الألماني لإنقاذ نفسه من دوامة التراجع الأخيرة التي وجد نفسه فيها في الموسم الجاري في ظل سوء النتائج والاقتراب من الهبوط.

يأتي هذا بمحاولة من إدارة النادي بتجديد الدماء فيما يتعلق بالإدارة الكروية وتحديدًا في مركز المدير الرياضي للنادي الذي يشغله حاليًا توماس هيتزلسبرجر.

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وتحاول إدارة النادي التوصل لاتفاق مع سفين ميسلينتات المدير الرياضي السابق لكل من أرسنال الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني في الفترة المقبلة.

وكان المدير الفني للفريق ماركوس فاينتسيرل قد ألمح في تصريحات صحفية سابقة أن الإدارة تبحث عن مدير رياضي جديد للفريق خلال الفترة القادمة.

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وقال ماركوس: "شتوتجارت يبحث عن مدير رياضي جديد للفريق، لكنني لا يمكنني أن أقول المزيد حول ذلك"، وأضاف: "ميسلينتات قام بعمل رائع في دورتموند وكذلك في أرسنال، لا أعلم إذا كان سيأتي لنا أم لا".

جدير بالذكر أن شتوتجارت يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، وهو من مراكز الهبوط.