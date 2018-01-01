سفير مصر في إثيوبيا: الأهلي أحد مظاهر القوى الناعمة في إفريقيا

أسامة عبد الخالق يتحدث عن التزام بعثة الأهلي في إثيوبيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى أسامة عبد الخالق، سفير مصر في إثيوبيا، عادته بالتزام بعثة فريق الأهلي، خلال تواجدها في العاصمة أديس أبابا، استعدادًا لمواجهة فريق جيما أبا جيفار.

الأهلي سيحل ضيفًا على جيما الإثيوبي، مساء يوم الأحد المقبل، بإياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

عبد الخالق أضاف خلال تصريحات صحفية قائلًا: الأهلي له سمعة تسبقه وأحد مظاهر القوى الناعمة في إفريقيا، وشعبيته طاغية، وعناك اهتمام من جميع وسائل الإعلام الإثيوبية به.

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السفير المصري تابع: "لم نتأخر عن دعم الأهلي وتفير كل ما يلزمه منذ وقوعه مع جيما الإثيوبي بالقرعة، حيث هناك تواصل مستر مع كافة الجهات المعنية لتأمين البعثة وضمان سبل الراحة لها".

أسامة عبد الخالق اختتم تصريحاته قائلًا "هناك ترتيبات خاصة حول حضور الجماهير للمباراة، والجالية المصرية لديها رغبة كبيرة في التواجد بمدرجات ملعب أديس أبابا".

وكان الأهلي قد حقق فوزًا على جيما الإثيوبي بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما الإسبوع الماضي في ملعب برج العرب في الأسكندرية.