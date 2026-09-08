"القرار كان صعبًا ولكن!" .. سفيان أمرابط يعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب المغرب "مؤقتًا"

فقد نشر لاعب الوسط، الذي انضم إلى أياكس كلاعب حر في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات، رسالة مطولة على مواقع التواصل الاجتماعي يشرح فيها أسباب رحيله.

وكتب أمرابط: "لا أستطيع الاستمرار في تمثيل المنتخب الوطني مع هذا المدرب".





يبدو أن السبب وراء توديعه «أسود الأطلس» هو خلاف لا يمكن إصلاحه مع المدرب محمد وهبي. ومع ذلك، لم يغلق لاعب فيورنتينا السابق الباب أمام استدعائه في المستقبل.

وكتب نجم الوسط المغربي في بيانه: "منذ أول استدعاء لي قبل 12 عامًا، قدمت كل ما لدي من أجل بلدي، وارتديت قميص المنتخب الوطني بفخر. حبي للمغرب ولكل ما يمثله هذا المنتخب لن يتغير أبدًا. لقد كان هذا قرارًا صعبًا للغاية، لكنني لا أشعر أنني قادر على مواصلة تمثيل المنتخب الوطني في ظل المدرب الحالي. لذلك، قررت عدم أن أكون متاحًا للاختيار ما دام هو المسؤول عن المنتخب. احترامًا للمنتخب الوطني ولكل الأشخاص المعنيين، أفضل أن أبقي أسباب هذا القرار خاصة".

أمرابط أضاف: "أريد أن أكون واضحًا: أنا لا أعتزل اللعب الدولي، ولا أغلق الباب أمام تمثيل المغرب مرة أخرى".

واختتم: "إلى زملائي، إخوتي، وجميع أفراد الطاقم، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. سأظل أكبر مشجع للمنتخب، وسأواصل دعمكم بنفس الشغف الذي لطالما أظهرته على أرض الملعب. شكرًا للجماهير المغربية على حبكم ودعمكم. سواء كنت على أرض الملعب أو أشجع إلى جانبكم، فإن حبي لبلدي سيظل دائمًا كما هو".

مسيرة أمرابط الكروية

بعد أن لعب مع منتخب هولندا تحت 15 عامًا في عام 2013، اختار تمثيل منتخب المغرب تحت 17 عامًا.

وفي نوفمبر 2022، أدرجه المدرب وليد الركراكي في تشكيلة المنتخب المغربي المشاركة في كأس العالم في قطر: وفي نهاية البطولة، تم الاعتراف به كأحد أفضل اللاعبين في المونديال.

عقب هذا الإنجاز التاريخي، تم في ديسمبر من العام نفسه منح أمرابط وبقية أعضاء المنتخب المغربي وسام العرش خلال حفل استقبال أقيم في القصر الملكي في الرباط.



