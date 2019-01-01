سعيد المولد: رغبة الأهلي والسد في الفوز تصعب المباراة

مدافع الأهلي يتحدث عن مواجهة السد القطري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سعيد المولد، مدافع فريق النادي الأهلي السعودي، على أن بطولة دوري أبطال آسيا، واحدة من أهداف فريقه، هذا الموسم.

وأضاف المولد خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، أن الفريقين لديهم غدًا نفس الرغبة الكبيرة في تحقيق الفوز، وهذا الأمر يجعل المباراة صعبة.

سعيد المولد تابع: "ثقتنا كبيرة في تقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز في بداية مشوارنا الآسيوي هذا الموسم".

🎙️سعيد المولد: "ثقتنا كبيرة في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في مستهل المشوار الأسيوي، الفريقان لديهما نفس الرغبة في تحقيق النصر ومن هنا تأتي صعوبة اللقاء".



(@ALAHLI_FC :📸) pic.twitter.com/hkFryclZPj — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 4, 2019

واختتم سعيد المولد تصريحاته قائلًا: "الفوز في مباراة السد غدًا، سيمنح الفريق ثقة كبيرة في تكملة المشوار، ونسعى دائمًا لتحقيق الفوز في كافة البطولات التي نشارك فيها".

الأهلي سيواجه السد القطري مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.