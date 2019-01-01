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دوري أبطال آسيا

سعيد المولد: رغبة الأهلي والسد في الفوز تصعب المباراة

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مدافع الأهلي يتحدث عن مواجهة السد القطري
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد سعيد المولد، مدافع فريق النادي الأهلي السعودي، على أن بطولة دوري أبطال آسيا، واحدة من أهداف فريقه، هذا الموسم.

وأضاف المولد خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، أن الفريقين لديهم غدًا نفس الرغبة الكبيرة في تحقيق الفوز، وهذا الأمر يجعل المباراة صعبة.

سعيد المولد تابع: "ثقتنا كبيرة في تقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز في بداية مشوارنا الآسيوي هذا الموسم".

واختتم سعيد المولد تصريحاته قائلًا: "الفوز في مباراة السد غدًا، سيمنح الفريق ثقة كبيرة في تكملة المشوار، ونسعى دائمًا لتحقيق الفوز في كافة البطولات التي نشارك فيها".

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الأهلي سيواجه السد القطري مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

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