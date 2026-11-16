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Saeed Al OwairanGetty Images
محمود خالد

"أول لاعب سعودي يحققها": العويران يكشف كواليس فوزه بجائزة الأفضل في آسيا .. ويختار مرشحه بين سالم والبريكان!

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"كنت أول لاعب سعودي يحصل عليها"، هكذا استعاد سعيد العويران، نجم الشباب السابق، ذكريات تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 1994، بين كواليس إبلاغه بالجائزة، وترشيحه للقب العام، بين سالم الدوسري وفراس البريكان.

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وقال العويران، في حديث عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الأمير سلطان بن فهد، طالبه بمغادرة مدينة العين، حيث كان يشارك في بطولة أندية مجلس التعاون الخليجي، والسفر إلى ماليزيا، من أجل تسلم الجائزة، ومن ثمّ العودة للالتحاق بمعسكر المنتخب تحضيرًا لكأس الخليج، مضيفًا أنه ذهب برفقة عبد الرحمن الدهام إلى ماليزيا، وكان القطري محمد بن همام هناك، واحتفلوا معًا، ثم تسلم الجائزة وعاد إلى الرياض، حيث استقبله الأمير سلطان بن فهد، وأقام له حفلًا تكريميًا، وبعد ذلك أقام له نادي الشباب حفلًا خاصًا بحضور الأمير خالد بن سلطان، والأمير خالد بن سعد، والأمير عبد الرحمن بن تركي، والأمير خالد بن فيصل، حيث كرموه بمبالغ مالية وأقاموا مأدبة عشاء.

وأضاف العويران أنه لم يدرك حجم الجائزة بالشكل الكافي في البداية، لأن الإنجاز الأهم بالنسبة له، هو كأس العالم، إلا أنه عندما حضر الحفل وشاهد التنظيم والحضور والاهتمام الواسع، أدرك أنه حقق شيئًا مهمًا لبلاده، مبينًا أنه سعيد بالفوز بالجائزة، إلا أنه سبقها بتحقيق جوائز فردية أخرى، مثل أفضل لاعب عربي وهداف الدوري، فضلًا عن جائزة هداف العالم لعام 1993.

في المقابل، ذكر العويران، بأن الهدف الذي أحرزه في مرمى بلجيكا، وقاد المنتخب السعودي للتأهل إلى دور الـ16 من مونديال 1994، يعد أهم من جميع الجوائز الفردية التي حققها، مستشهدًا بكلمات الملك فهد بن عبد العزيز، الذي قال "نحن دفعنا ملايين ليعرف العالم بلدنا، وأنتم في كأس العالم اختصرتم المواضيع والمليارات، ونجحتم في ذلك".

ونوّه العويران بأنه تلقى عروضًا خارجية بعد عامه التاريخي في 1994، وقبلها فوزه بجائزة هداف العالم، برصيد 18 هدفًا، مبينًا أن العروض جاءته من إسبانيا والبرازيل، فضلًا عن اهتمام آخر في البرتغال، دون أن يحدد هوية الأندية.

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سالم الدوسري أم فراس البريكان؟

وتطرق العويران للحديث عن المنافسة المرتقبة بين ثنائي الهلال والأهلي، على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، التي سيُعلن عنها في حفل توزيع الجوائز في كوالالمبور، الخميس المُقبل، في ظل المنافسة مع الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند.

ونوّه أسطورة الأخضر بأن فراس البريكان يستحق الفوز بالجائزة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق ومواصلة تسجيل الأهداف، سواءً مع الأهلي أو المنتخب.

وبدوره، وجه العويران نصيحة إلى البريكان بألا يركض كثيرًا على كل كرة، سواءً كانت تستحق أم لا، كونها تستنزف طاقة المهاجم، بل عليه أن يختار اللحظة التي يتمكن فيها من الوصول للكرة، ومن ثم تسجيل الهدف، مشددًا على ضرورة أن يكون نجم الأهلي قريبًا من لاعبي الوسط والمهاجمين الذين يلعبون بجواره، ولكن ليس بالضرورة أن يلجأ للركض السريع طوال الوقت، مستشهدًا بنجوم سابقين في الكرة السعودية، في اختيار التوقيت المناسب وحسن التحرك، وعلى رأسهم ماجد عبد الله وفهد المهلل، اللذين وصفهما بأنهما "لم يركضا دون فائدة".

بقلممحمود خالد

محرر رياضي

محرر صحفي أملك خبرة في كتابة المقالات والأخبار الرياضية منذ بدايتي في هذا المجال في عام 2013.

كاتب يهوى القصص الرياضية الملهمة، شغوف بمتابعة ما يروى في حكايات اللاعبين في كرة القدم ومختلف الرياضات الأخرى، وبطولاتي المفضلة هي كأس العالم والأولمبياد.

مجال التخصص هو الكرة السعودية والعربية، وتغطية أبرز الأرقام والأحصائيات حول مسيرة اللاعبين، سواء على المستوى المحلي أو المحترفين في الملاعب الأوروبية.

بدأت بشغف رؤية لحظات التتويج بالبطولات، بشكل عام، ثم متابعة مباريات الأهلي والمنتخب المصري، أكره التعصب وأحب متابعة كل ما يزيد حصيلتي الرياضية.

خبرة العمل: تغطية شاملة للمباريات وإضافة رؤية نقدية لأبرز اللقطات والجوانب الفنية، خاصة في الجانب السعودي.

ذكرى كروية لا تنسى: أحداث سعيدة وأخرى صادمة، لكني أتذكر معها انفعالي الشديد، لا أنسى لحظة نطح زيدان لماتيراتزي ولحظات القلق قبل الطرد، تصدي كاسياس لتسديدة روبن في نهائي مونديال 2010، سباعية ألمانيا في البرازيل في كأس العالم 2014، ريمونتادا برشلونة في باريس سان جيرمان، لقطة ميسي بالبشت القطري واحتفالات جماهير الأرجنتين بمونديال 2022.

أما عن أهداف معلقة بالذاكرة، أقول (هدف أبو تريكة في الصفاقسي وأفشة في نهائي القرن، وهدف سالم الدوسري في الأرجنتين، وهدف أجويرو في كوينز بارك رينجرز).

تشكيلتي المفضلة: بوفون، داني ألفيش، باولو مالديني، سيرخيو راموس، روبرتو كارلوس، تشافي هيرنانديز، زين الدين زيدان، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، ليونيل ميسي، رونالدو "الظاهرة".

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