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كأس العالم

سعود والبريك والغنام .. رينارد يستقر على الأساسي أمام الأرجنتين

تامر أبو سيدو
10:10 ص غرينتش+2 21‏/11‏/2022
Herve Renard - saudi 2019
السعودية تُواجه الأرجنتين في افتتاح مباريات الفريقين في كأس العالم

حسم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية هوية اللاعب الذي سيبدأ أساسيًا في خانة الظهير الأيمن خلال مواجهة الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

رينارد اصطحب معه ثلاثة لاعبين يُجيدون اللعب في يمين الدفاع هم سعود عبد الحميد ومحمد البريك من الهلال بجانب ظهير النصر سلطان الغنام، وقد كان الصراع على أشده خاصة بين الأول والأخير على اللعب أساسيًا أمام راقصي التانجو.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن رينارد وجهازه الفني المساعد استقر على الدفع بسعود عبد الحميد ضمن التشكيل الأساسي أمام الأرجنتين، وقد أبلغوا اللاعب بذلك ليستعد ذهنيًا ونفسيًا للمواجهة.

من جانب آخر عاد حسان تمبكتي مدافع الشباب للتدريبات الجماعية مع الأخضر فيما تواصل غياب لاعب الوسط رياض شراحيلي.

يُشار إلى أن الأخضر وقع في المجموعة الثالثة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وسيُواجههم تواليًا في دور المجموعات على أن يكون الافتتاح أمام زملاء ليونيل ميسي يوم غدٍ الثلاثاء على استاد لوسيل.

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