سعود والبريك والغنام .. رينارد يستقر على الأساسي أمام الأرجنتين

السعودية تُواجه الأرجنتين في افتتاح مباريات الفريقين في كأس العالم

حسم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية هوية اللاعب الذي سيبدأ أساسيًا في خانة الظهير الأيمن خلال مواجهة الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

رينارد اصطحب معه ثلاثة لاعبين يُجيدون اللعب في يمين الدفاع هم سعود عبد الحميد ومحمد البريك من الهلال بجانب ظهير النصر سلطان الغنام، وقد كان الصراع على أشده خاصة بين الأول والأخير على اللعب أساسيًا أمام راقصي التانجو.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن رينارد وجهازه الفني المساعد استقر على الدفع بسعود عبد الحميد ضمن التشكيل الأساسي أمام الأرجنتين، وقد أبلغوا اللاعب بذلك ليستعد ذهنيًا ونفسيًا للمواجهة.

من جانب آخر عاد حسان تمبكتي مدافع الشباب للتدريبات الجماعية مع الأخضر فيما تواصل غياب لاعب الوسط رياض شراحيلي.

يُشار إلى أن الأخضر وقع في المجموعة الثالثة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وسيُواجههم تواليًا في دور المجموعات على أن يكون الافتتاح أمام زملاء ليونيل ميسي يوم غدٍ الثلاثاء على استاد لوسيل.