سعود كريري يشكر لاعبي الهلال ويكشف طريقة المحافظة على لياقتهم

الهدف منه الحفاظ على القوة البدنية واللياقية لأعلى مستوى يمكن الوصول إليه

أشاد سعود كريري مدير الكرة بنادي الهلال السعودي بالتزام لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية من تعليق النشاط الرياضي بشكل كامل في المنطقة.

وفي تصريحات صحفية، أكد كريري على أن ما يقوم به اللاعبون من تدريبات في فترة تعليق المنافسات الرياضية لن يكون كافيًا للمحافظة على معدلاتهم اللياقية بالشكل المطلوب.

وأكد أن ما يقومون به حاليًا الهدف منه الحفاظ على القوة البدنية واللياقية لأعلى مستوى يمكن الوصول إليه بتدريبات منزلية.

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وحول إمكانية عودة مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نفى كريري وصول خطاب من الاتحاد السعودي لكرة القدم حول مستقبل الدوري.

وقال كريري إنه بحكم عمله مديراً للكرة بالنادي، فهو على اطلاع تام ومتابعة يومية للاعبين وبرامجهم وتدريباتهم في منازلهم، من خلال التواصل الهاتفي أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

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وعن اللاعبين الأجانب قال : "هم يقطنون في مجمعاً سكنياً واحداً، إلى جانب المعدين البدنيين للفريق، الذين يقومون بتدريبات مع مدربي اللياقة بالمجمع، وهذا يساعدهم كثيراً على المحافظة قدر الإمكان على معدلاتهم اللياقية ومتابعة أدائهم البدني"