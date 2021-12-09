"سعود عبد الحميد مُوقع مع الهلال منذ فترة طويلة، وهذا هو الدليل"

مازال انضمام سعود عبد الحميد نجم الاتحاد إلى الهلال حديث الشارع والإعلام الكروي السعودي، وقد أكد الناقد الرياضي جمال عارف أن توقيع المدافع الشاب مع بطل آسيا لم يحدث خلال الأيام الأخيرة بل منذ فترة طويلة وقدم الدليل على ذلك.

الهلال فاجأ الجميع يوم أمس بالإعلان عن تعاقده مع الظهير الأيمن في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع الاتحاد في نهاية يناير القادم، لكن لم يُكشف بعد عن موعده انضمامه للفريق.

ماذا قال جمال عارف عن توقيع عبد الحميد للهلال؟

الناقد الرياضي المخضرم أكد أن الجمهور والإعلام الاتحادي مستاء من انتقال عبد الحميد للهلال بالطبع، لكنه في نفس الوقت يعي تمامًا أن الإدارة بذلت كل جهدها للحفاظ عليه، مؤكدًا أن زمن الاحتراف يسمح للاعبين بالاختيار ولا يمكن منعهم من تحديد وجهتهم القادمة.

وأضاف "الشيء الغريب أن سعود عبد الحميد وقع مع الهلال رغم أن عرضه المالي أقل من عرض الاتحاد لتجديد عقده، الاتحاد قدم له أولًا 2.8 مليون ريال وهو العرض الأعلى حسب اللوائح، وبعدما تم رفع سقف الرواتب للاعبين قدم له النادي عرضًا أكبر كثيرًا".

تابع "سعود عبد الحميد موقع مع الهلال منذ فترة طويلة، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده وهذا من حقه بالطبع، والدليل على ذلك أن اللاعب لم يُوقع على العقد الذي قدمه له الاتحاد رغم أنه يتفوق ماليًا على عرض الهلال ورغم أن الإدارة وضعت أمامه "شيكًا" مصدقًا بالمبلغ، لماذا؟ لأنه لا يستطيع التوقيع، كانت كل أموره منتهية مع الهلال".

جمال عارف: لماذا اختار سعود عبدالحميد العرض الأقل من #الهلال ورفض العرض الأعلى من #الاتحاد ؟ هل وقع مع الهلال قبل الاعلان بفترة؟ وجود 4 أظهرة بالهلال يعتبر "تكديس"



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وأتم "كانوا يقولون قديمًا وقت تواجد منصور البلوي أنه يتعاقد مع اللاعبين ويُكدسهم في الاتحاد، ألا يُوصف ما فعله الهلال بالتوقيع مع سعود وهو الظهير الأيمن الخامس في الفريق بالتكديس؟ الفريق يمتلك حاليًا 4 لاعبين في نفس الخانة وأضاف لهم لاعبًا خامسًا".

كيف كانت مسيرة سعود عبد الحميد مع الاتحاد؟

الظهير الأيمن صاحب الـ22 عامًا كان أحد نجوم منتخبات الشباب السعودية، وهو خريج الفئات السنية في الاتحاد وصعد للفريق الأول عام 2018.

لفت عبد الحميد الأنظار سريعًا بأدائه القوي دفاعيًا وهجوميًا، وقد لعب 12 مباراة في الدوري السعودي 2018-2019 صنع خلالها هدفًا واحدًا، وبعدها أصبح أساسيًا في الموسم التالي بخوض 24 مباراة سجل بها هدفًا وصنع 3.

الموسم الماضي شهد ذروة تألق اللاعب في هذا العُمر الصغير، إذ أجاد مع المنتخب الأولمبي السعودي، وخاض مع الاتحاد في الدوري السعودي 28 مبارراة أحرز خلالها هدفًا وصنع 4.

هذا الموسم لعب سعود عبد الحميد 8 مباريات مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد كان قائد المنتخب السعودي الذي شارك في بطولة كأس العرب مؤخرًا في الدوحة وغادر من دور المجموعات بتعادل وخسارتين.

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