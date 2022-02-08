سعود عبد الحميد: لهذا السبب، مباراة تشيلسي أسهل من الجزيرة

يستعد الهلال لمواجهة تشيلسي في نصف كأس العالم للأندية مساء غدٍ الأربعاء في الإمارات، وهي المباراة التي وصفها مدافع الفريق سعود عبد الحميد بأنها أسهل من الأولى أمام الجزيرة.

بطل آسيا سحق بطل الإمارات في الدور الأول بستة أهداف مقابل هدف واحد، وسيلعب حال تخطى تشيلسي أمام بالميراس الذي هزم الأهلي المصري 2-0 في نصف النهائي اليوم.

اقرأ أيضًا | أثبيليكويتا: نعرف الهلال ومواجهته صعبة .. وجارديم يشكو نظام المونديال



المدافع المنضم حديثًا للهلال من الاتحاد أبدى سعادته بالأجواء في الفريق، مشيدًا بدور زملائه الجدد ومدير الكرة سعود كريري في مساعدته ليندمج سريعًا.

وأضاف في حديث لحساب الهلال الرسمي على تويتر "الأجواء ممتازة في الهلال، اللاعبون جميعًا ساعدوني وهذا ما جعلني أندمج مع المجموعة بسهولة، والجمهور أرسل لي الكثير من الرسائل المشجعة".

تابع حول لعبه أساسيًا أمام الجزيرة "سعدت جدًا حين علمت أنني أساسي أمام الجزيرة، وقد ساعدني سعود كريري كثيرًا واللاعبون كذلك، والحمد لله قدمت مباراة جيدة".

وأتم حول المواجهة القادمة "مباراة الجزيرة أصعب من مواجهة تشيلسي، الفريق الإنجليزي سيلعب بارتياح ولذا سيكون اللعب مفتوح، وأعتقد أننا مجموعة جيدة من اللاعبين ولدينا القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية".

يُشار إلى أن نظام بطولة كأس العالم للأندية يُتيح لبطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا بدء مشوارهما من نصف النهائي، حيث يلعب أبطال القارات الأخرى بجانب الفريق المنظم معًا ليتأهل منهم فريقين للمربع الذهبي.