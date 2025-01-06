"سعود عبد الحميد أصبح أسطورة في السعودية" .. روما يضم لاعبًا سعوديًا جديدًا

لاعب الهلال السابق ترك انطباعًا جيدًا جدًا عند جمهور روما

أشاد معتز شحاده، مسؤول التسويق والإعلام في رابطة الدوري الإيطالي، بلاعب روما، سعود عبد الحميد، مؤكدًا أنه ترك انطباعًا جيدًا جدًا لدى جمهور الفريق.

المدافع السعودي انضم إلى الجالوروسي بداية الموسم الجاري قادمًا من الهلال، وقد أصبح أول لاعب من المملكة ينشط في الدوري الإيطالي، ورغم معاناته في اللعب أساسيًا مع الفريق إلا أن شحادة أكد على إعجاب الجميع به في إيطاليا.

إذ قال لبرنامج برا 18 "انطباع جمهور روما تجاه سعود عبد الحميد إيجابي، وهذا الانطباع ليس على أرض الملعب بل خارجه، فاللاعب خلوق جدًا خارج الملعب، بجانب أن انسجامه وتأقلمه ودخوله مع المجموعة داخل الملعب كان ممتازًا، سعود أصبح مثال للاعبين السعوديين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "كان لدينا حدث في مدينتي جدة والرياض، وقد حضر كشاف من روما وآخر من أودينيزي، وقد شارك 500 لاعب من كل مدينة، خلال حديثي مع اللاعبين الشباب، وكانت أعمارهم بين 18-21 عامًا، لاحظت أنهم يعتبرون سعود عبد الحميد أصبح أسطورة بالنسبة لهم، أصبح أيقونة ومثلًا يريد الجميع السير على خطاه".

شحاده كشف عن مفاجأة جميلة وهي انضمام لاعب سعودي جديد إلى روما، موضحًا أنه سينضم إلى فريق تحت 18 عامًا في النادي، ومشيرًا إلى أنه لا ينتمي إلى أي نادٍ، بل هو أحد لاعبي الحواري، وأضاف "اللاعبون جاؤوا للمعسكر من عديد الحواري وفق آلية محددة للتسجيل والتدريبات، وقد لاحظت وجود العديد من المواهب غير المرتبطة بأي نادٍ، سيكون لدينا معسكر جديد بعد شهر رمضان".