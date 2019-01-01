سعود آل سويلم للجمهور: بكم نحافظ على الصدارة

النصر اختتم اليوم استعداداته لملاقاة الرائد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب سعود آل سويلم؛ رئيس نادي النصر السعودي، جمهور ناديه بدعم الفريق خلال مواجهة الرائد المقبلة، سعيًا وراء الحفاظ على الصدارة.

العالمي يواجه الرائد غدًا الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الاتحاد يواجه خطر غياب 7 من لاعبيه أمام النصر

وكتب آل سويلم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جماهير الشمس بالقصيم: مواجهة صعبة تجمعنا غدًا بالرائد وجميعنا ندرك أهمية اللقاء، وبدعمكم بإذن الله يحافظ العالمي على صدارته ويكمل مسيرة انتصاراته".

جماهير الشمس بالقصيم:

مواجهة صعبة تجمعنا غداً بالرائد وجميعنا ندرك اهمية اللقاء وبدعمكم بإذن الله يحافظ العالمي على صدارته ويكمل مسيرة انتصاراته .. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٣ أبريل ٢٠١٩

النصر يتصدر جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، صاحب المركز الثاني.

وخطف العالمي الصدارة بعدما حقق الفوز بالديربي أمام الزعيم بثلاثية مقابل هدفين، بالجولة الماضية.

بينما يأتي الرائد في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة.