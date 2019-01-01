سعد سمير يظهر في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني

الأهلى يعلن قائمته لمواجهة الهلال

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره الهلال السوداني، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، على ستاد السلام، حيث يسعى لتطميد جراح الهزيمة أمام النجم الساحلي.

وشهدت القائمة عودة سعد سمير مدافع الفريق بعد قيده إفريقيًا اليوم الخميس، بعد شفائه من الإصابة التي تسببت في غيابه خلال الفترة الأخيرة.

وضمت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمد هاني – ياسر إبراهيم – سعد سمير – محمود وحيد

الوسط: وليد سليمان – رمضان صبحي – عمرو السولية – حسين الشحات – أحمد الشيخ – محمد مجدي أفشة – أليو ديانج - جيرالدو

الهجوم: مروان محسن – جونيور أجاي – وليد أزارو – صلاح محسن

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وكان الأهلي قد تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، على الملعب الأوليمبي برادس أحرزه ياسين الشيخاوي.