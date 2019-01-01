سعد بقير يتعافى ويصبح جاهزًا لمواجهة العربي

هل يشارك بقير مع أبها أمام العربي؟

أصبح التونسي سعد بقير، جاهزًا للمشاركة مع فريقه أبها في المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

سعد بقير كان يعاني من آلام في عضلات البطن، وهي ما أبعدته عن تدريبات أبها الجماعية خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن سعد بقير تخلص من آلام عضلات البطن، بعدما خضع لكشف طبي منذ يومين.

بقير خضع للكشف الطبي، بعدما منحه الجهاز الفني راحة، ليتعافى من الآلام، ويعودة لتدريبات أبها التي أقيمت أمس الأربعاء.

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ومن المقرر أن يحدد المدرب التونسي عبد الرازق الشابي، المدير الفني لأبها، مدى احتياج فريقه لمواطنه سعد بقير، خلال مواجهة العربي.

أبها سيواجه العربي مساء غدٍ السبت، في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانضم سعد بقير إلى صفوف أبها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الترجي التونسي، بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا رفقته.