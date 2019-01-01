سر ظهور رونالدينيو وأمرابط مع تركي آل الشيخ

موسم الرياض يحقق نجاحًا كبيرًا

اجتمع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية، بكلًا من النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق، ونور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي و المنتخب المغربي .

ويأتي ظهور تركي آل الشيخ مع الثنائي، ضمن فاعليات موسم الرياض، الذي تشهده مدينة الرياض في الوقت الحالي، بوجود الكثير من النجوم في أكثر من مجال.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بكلًا من رونالدينيو ونور الدين أمرابط.

وعلق رئيس هيئة الترفية: "رونالدينيو وأمرابط بعد معرض السيارات"، مشيرًا إلى فعاليات موسم الرياض المقام في الوقت الحالي.

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ويشهد موسم الرياض في الوقت الحالي تواجد أكثر من نجم في جميع المجالات ليس كرة القدم فقط، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الاحتفالات التي أقيمت خلال الأيام الأخيرة.