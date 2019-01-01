سر القلادة التي قبّلها لاسارتي بعد هدف السولية

المدرب الأوروجوياني يثير التساؤلات في مواجهة الأهلي وسيمبا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثارت لقطة تقبيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، عقب إحراز فريقه الهدف الأول في مرمى سيمبا التنزاني، عديد التساؤلات من جمهور القلعة الحمراء.

الشياطين الحمر حققوا فوزًا كبيرًا أمام سيمبا بخماسية نظيفة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

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شهدت الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، تسجيل عمرو السولية؛ لاعب الوسط، الهدف الأول من رأسية رائعة.

عقب هدف السولية، ظهر المدرب الأوروجوياني وهو يقبل قلادة يرتديها، وأوضح الإعلامي إسلام الشاطر بقناة الأهلي أن هذه القلادة هي هدية من والدة لاسارتي له، ويتبارك كثيرًا بها.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة السابعة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد سيمبا عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.