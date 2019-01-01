سرقة منزل كوندوجبيا أثناء مباراة فالنسيا وفياريال

ضحية جديدة تعرضت للسرقة أثناء مباراة للفريق

تعرض جيوفري كوندوجبيا، لاعب فالنسيا، للسرقة أثناء مباراة فريقه أمام فياريال في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

كوندوجبيا انتقل إلى المستشفى بعد تعرضه لنزيف في الفخذ الأيسر حيث أجرى عملية جراحية سابقة لإزالة ورم عضلي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ ثلاثة ملثمين اقتحموا منزل لاعب فالنسيا أثناء المباراة ولكن جاره شعر بوجود حركة داخل المنزل ثم أخبر الشرطة.

إليكم نصيحة إيمري للاعبيه والتي جعلت أرسنال يفوز على نابولي بهذه الطريقة 👀https://t.co/66N2q57RiY pic.twitter.com/O7mHwcpsuj — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019

واضطر اللصوص للهرب سريعًا وحينما وصلت الشرطة وجدت آثار الاقتحام على باب المنزل ولم يتم الكشف عن المسروقات.

وكان زميلاه في الفريق، جابرييل باوليستا و​إيزيكيل جاراي، قد تعرضا لسطو مسلح منذ أيام أيضًا.

ولا يعد لاعبي فالنسيا أول من واجهوا هذا الأمر، إذ تعرض عدد من اللاعبين للسرقات أثناء خوضهم لمباريات مع فرقهم أبرزهم تياجو سيلفا مع باريس سان جيرمان وكريم بنزيما في ريال مدريد وساديو ماني مع ليفربول.