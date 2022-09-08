سرعة زيزو أم خبرة الشهراني؟ .. معركة "الجبهة" على استاد لوسيل

مباراة أخرى مثيرة داخل أرضية الملعب بين زيزو والشهراني

على الرغم من أنها مباراة ودية دولية، إلا أن كأس سوبر لوسيل التي ستجمع بين الهلال السعودي والزمالك المصري، أخذت الطابع الرسمي بين الفريقين وجمهورهما، ومثل تلك المباريات يحسمها أفضل اللاعبين، وهنا سنُلقي الضوء على أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض، وياسر الشهراني لاعب الأزرق.

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Shahid

لا شك في أن هناك مباراة خاصة بين زيزو أفضل لاعبي الدوري المصري، وياسر الشهراني أفضل لاعبي الزعيم خلال السنوات الماضية.

حيث يلعب أحمد زيزو في مركز الجناح الأيمن، والذي سيجد مواجهة من العيار الثقيل أمام ياسر الشهراني الظهير الأيسر لفريق الهلال.

لمن ستكون الغلبة، ومن يتفوق على مساء الجمعة المقبل؟ هذا ما سنناقشه خلال السطور التالية..

أحمد سيد زيزو

هداف الدوري المصري الممتاز 2021-2022، وأفضل لاعب في البطولة بشهادة جميع النقاد، حيث ساهم بشكل أساسي في تتويج الزمالك بالبطولة.

يُجيد زيزو اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر، هذا بجانب قدرته على اللعب في مركز صانع الألعاب والمهاجم الثاني في بعض الأحيان.

أبرز ما يُميز زيزو هو السرعة العالية، بجانب المهارة والتسديد الدقيق، زيزو يُجيد لعب الكرات الثابتة بإتقان، سواء الركلات الحرة على حدود منطقة الجزاء، أو الركلات الركنية.

كما أن زيزو مميز أيضًا في العرضيات الدقيقة، حيث يُشكل هو والتونسي سيف الدين الجزيري ثنائي رائع في مثل هذه الكرات، بانطلاقات أحمد سيد المميزة من الجهة اليمنى أو اليسرى، وإرسال عرضيات على رأس الجزيري الذي يُجيدها هو الآخر.

ويُشكل زيزو مصدر الخطورة الأول والأبرز في تشكيلة الزمالك على نادي الهلال، حيث من الصعب مواجهته ومجاراته في سباق السرعات.

وقدم زيزو كان هو الأفضل له في مسيرته مع نادي الزمالك، حيث شارك في 30 مباراة بالدوري المصري بواقع 2506 دقيقة، سجل فيهم 19 هدافًا، وصنع 14 هدف، ليشارك في تسجيل 33 هدفًا، بمعدل 1.1 هدف في المباراة الواحدة.

وأكثر ما يتميز فيه زيزو أيضًا هو ركلات الجزاء، حيث تمكن من تسجيل 10 ركلات جزاء في الدوري المصري الموسم الماضي.

سدد زيزو 30 كرة على المرمى، وأرسل 36 عرضية ناجحة، وصنع 79 فرصة من أجل التهديف تم استغلال منها 14 فقط، ووقع في التسلل 7 مرات.

وعلى المستوى الدفاعي، فاز أحمد سيد في 14 تدخل بنسبة نجاح 66.7%، وأخرج الكرة من منطقة الجزاء 3 مرات، وتصدى لـ3 تسديدات من المنافسين، كما اعترض 14 هجمة للخصوم.

مرر زيزو الكرة 870 صحيحة، بنسبة نجاح وصلت إلى 86.1%، وقدم 45 مرواغة صحيحة، وحصل على 63خطأ وارتكب 26 خطأ، وحصل على 5 إنذارات فقط.

بلغة الأرقام أو بدونها، يبقى زيزو أخطر لاعبي الزمالك خلال الوقت الحالي، لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة.

ياسر الشهراني

من النادر أن تجد لاعبًا يستطيع أن يلعب بقدميه اليمنى واليسرى دون أن تستطيع أن تشعر بالفارق بينهما، وياسر الشهراني يمتلك هذه الميزة، مما جعله من أفضل لاعبي الهلال خلال السنوات الماضية.

اللاعب صاحب الـ30 عامًا يمتلك خبرة كبيرة جدًا في مواجهة الخصوم، وذلك سواء مع فريقه الهلال أو المنتخب السعودي الذي لطالما تألق رفقته.

الشهراني استطاع أن يفرض نفسه كأفضل لاعبي المملكة في مركزه خلال السنوات الماضية، رغم منافسة بعض اللاعبين المميزين له.

أبرز ما يُميز الشهراني هو التوازن بين الدفاع والهجوم، حيث تجده دائمًا في الموعد في أي هجمة على فريقه الهلال، وأيضًا تجده حاضرًا في هجمات الزعيم على المنافسين.

يمتلك الشهراني قدرة بدنية رائعة، تجعله يتفوق على أي خصم يواجهه، كما أنه ممُيز بسرعته والكرات العرضية التي يستطيع إرسالها بإتقان داخل منطقة الجزاء، سواء بقدمه اليمنى أو اليسرى لا مشكلة.

أبرز ما يتميز به الشهراني هو مهارته العالية، التي قد يتفوق فيها على زيزو، بالإضافة على اختراق منطقة الجزاء وإرسال الكرات العرضية الأرضية المميز بها.

كما أن الشهراني يمتلك قدمًا يُمنى قوية جدًا، يستطيع التسديد بها بمنتهى الدقة، نفس الأمر في قدمه اليسرى، مع دقة أقل على المرمى.

وعلى صعيد الأرقام، شارك الشهراني في 23 مباراة بواقع 1818 دقيقة في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2021-2022.

سدد الشهراني الكرة على المرمى مرتين، وأرسل 25 عرضية صحيحة، وصنع 3 أهداف، وصنع 21 فرصة للتهديف، وحصل على ركلة جزاء واحدة، ووقع في التسلل 5 مرات.

وعلى المستوى الدفاعي، فاز ياسر في 28 تدخل، وأخرج الكرة من منطقة الجزاء 32 مرة، وتصدى لـ3 تسديدات من المنافسين، واعترض 30 هجمة للخصوم.

ومرر الشهراني الكرة 876 مرة بشكل صحيح، بنسبة نجاح 84.6%، وقدم 14 مراوغة صحيحة، وحصل على 18 خطأ وارتكب 23 خطأ.

الشهراني فرض نفسه ليكون أفضل لاعبي الهلال والكرة السعودية خلال السنوات الماضية، فهل يتمكن من إيقاف خطورة أفضل لاعبي الدوري المصري أحمد سيد زيزو؟

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