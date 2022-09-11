سرطان هالير وصليبي كالايدجيتش .. احذر يا هالاند من لعنة رافضي بايرن ميونخ

كل المهاجمين الذين ارتبطوا بالانتقال إلى بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية تعرضوا لإصابات قوية، ما عدا هالاند.

صيف 2022 كان معقدًا بعض الشيء على نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد أن قرر البولندي روبرت ليفاندوفسكي استخدام كل الطرق المشروعة وغير المشروعة من أجل الرحيل عن "أليانز أرينا" والانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني.

وقبل حتى رحيل ليفاندوفسكي، فإن بايرن ميونخ بدأ رحلة البحث عن بديل، مع وضع ثلاثة أسماء في قائمته المختصرة لتدعيم الهجوم، وعلى رأسها النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني في ذلك الوقت.

وإلى جانب هالاند، جاء الإيفواري سيباستيان هالير لاعب أياكس الهولندي السابق، والنمساوي ساشا كالايدجيتش لاعب شتوتجارت الألماني السابق.

بايرن ميونخ فشل في ضم أي واحد من الثلاثي، بعد انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي، وتوجه هالير إلى بوروسيا دورتموند، فيما رحل كالايدجيتش عن ألمانيا متوجهًا هو الآخر إلى الدوري الإنجليزي من بوابة وولفرهامبتون.

لعنة بايرن ميونخ!

الغريب أن هالير وكالايدجيتش تعرضا لما يشبه اللعنة، حيث لما يكمل أي منهما أسبوعًا حتى مع فريقه الجديد.

هالير، وخلال فترة التحضير للموسم الجديد مع بوروسيا دورتموند، تم الكشف عن إصابته بورم سرطاني في الخصيتين.

وخضع هالير إلى عملية جراحية لإزالة الورم، وبدأ عملية العلاج الإشعاعي من أجل إزالة كل آثار السرطان من جسده.

بوروسيا دورتموند أعلن أن هالير سيغيب لعدة أشهر عن الملاعب، دون تحديد الوقت الكامل الذي سيغيب فيه منتخب ساحل العاج عن الملاعب.

أما ساشا كالايدجيتش، والذي يعد واحدًا من بين أبرز المهاجمين الشباب في كرة القدم الأوروبية، فقد انتقل إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية 2022، في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 18 مليون يورو.

ولعب كالايدجيتش أول مباراة له مع وولفرهامبتون بعد ثلاثة أيام فقط، حين بدأ أساسيًا أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

لكن كالايدجيتش تم استبداله بين الشوطين بسبب تعرضه لإصابة، وأكد وولفرهامبتون أن لاعبه تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ويجب أن يخضع لعملية جراحية.

ومع طبيعة إصابة النجم النمساوي الشاب، فإنه سيضطر للغياب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر عن الملاعب، في ضربة قوية تعرض لها كالايدجيتش.

احترس يا هالاند

لكن يبدو أن هالاند قد أخذ حظه وحظ اللاعبين الآخرين الذين ارتبط بهما بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويأتي ذلك في ظل حالة التألق غير العادية التي يُظهرها النجم النرويجي مع مانشستر سيتي.

هالاند نجح في تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور سبع جولات، بعد أن تمكن من تسجيل عشرة أهداف، من بينها ثلاثية في آخر مباراتين في المسابقة.

لكن النرويجي الشاب مطالب بالحذر الشديد في الفترة المقبلة، بالنظر إلى أن لعنة بايرن ميونخ، التي ضربت هالير وكالايدجيتش، قد تصيبه في أي وقت.