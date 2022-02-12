سداسية الأهلي تمنح الهلال صدارة دوري السيدات السعودي

الدوري السعودي للسيدات يتواصل بإثارة كبيرة

تقدم فريق الهلال النسائي لصدارة الدوري السعودي الممتاز للسيدات بفضل انتصاره الساحق على نظيره الأهلاوي بـ6 أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح الجولة السادسة.

المباراة التي جرت اليوم الجمعة على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض شهدت سيطرة زرقاء منذ البداية للنهاية، وقد تألقت خلالها العراقية شوخان نور الدين بإحرازها 4 أهداف (سوبر هاتريك)، وقد أضافت إيمان قاسم وفدوى عمارة الهدفين الأخيرين.

الفوز هو الرابع للهلال في دوري السيدات السعودي وقد رفع رصيده إلى 13 نقطة تضعه في الصدارة قبل مواجهة النصر أمام الاتحاد في ختام الجولة السادسة يوم غدٍ السبت.

الهلال يواصل طريق الإنتصارات بسداسية في شباك الأهلي 🔝



📸 صور من مباراة الهلال ✖️ الأهلي

ضمن الجولة السادسة من #الدوري_الممتاز_للسيدات ⚽️🏆 pic.twitter.com/ygMGKkbATZ — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) December 2, 2022

خسارة الأهلي جمدت رصيده عند نقاطه الثلاثة بعدما تلقى خسارته الثالثة في البطولة.

الهلال سيُواجه النصر في ديربي الرياض للسيدات يوم الثلاثاء القادم وهي مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة، فيما يحل الأهلي ضيفًا على اليمامة.

يُشار إلى أن شعلة الشرقية ستواجه سما مساء اليوم، فيما يلتقي غدًا السبت النصر مع الاتحاد والشباب مع اليمامة في ختام الأسبوع السادس.