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دوري روشن السعودي

سداسية الأهلي تمنح الهلال صدارة دوري السيدات السعودي

تامر أبو سيدو
6:22 م غرينتش+2 2‏/12‏/2022
al hilal ladies
الدوري السعودي للسيدات يتواصل بإثارة كبيرة

تقدم فريق الهلال النسائي لصدارة الدوري السعودي الممتاز للسيدات بفضل انتصاره الساحق على نظيره الأهلاوي بـ6 أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح الجولة السادسة.

المباراة التي جرت اليوم الجمعة على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض شهدت سيطرة زرقاء منذ البداية للنهاية، وقد تألقت خلالها العراقية شوخان نور الدين بإحرازها 4 أهداف (سوبر هاتريك)، وقد أضافت إيمان قاسم وفدوى عمارة الهدفين الأخيرين.

الفوز هو الرابع للهلال في دوري السيدات السعودي وقد رفع رصيده إلى 13 نقطة تضعه في الصدارة قبل مواجهة النصر أمام الاتحاد في ختام الجولة السادسة يوم غدٍ السبت.

خسارة الأهلي جمدت رصيده عند نقاطه الثلاثة بعدما تلقى خسارته الثالثة في البطولة.

الهلال سيُواجه النصر في ديربي الرياض للسيدات يوم الثلاثاء القادم وهي مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة، فيما يحل الأهلي ضيفًا على اليمامة.

يُشار إلى أن شعلة الشرقية ستواجه سما مساء اليوم، فيما يلتقي غدًا السبت النصر مع الاتحاد والشباب مع اليمامة في ختام الأسبوع السادس.

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