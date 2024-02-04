فيديو | سخر منه وغادر .. أندرسون تاليسكا يفاجئ مشجع طالبه بالانضمام إلى الهلال

كيف استقبل نجم النصر طلب أحد المشجعين بانتقاله للغريم والجار الهلال؟

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ومن في دوري روشن السعودي لا يحلم بانضمام البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب النصر، لفريقه؟!، حتى جمهور الهلال الذي يخرج الأول لاستفزازهم بطريقة احتفالاته بأهدافه في مرماهم، قد تكون تلك إحدى أمنياتهم الحقيقية.

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تاليسكا كان في الأساس صفقة مستفزة للهلال، الذي فاوضه على مدار أكثر من شهر، لكن النصر نجح في غضون أيام خلال صيف 2021 لإقناعه بالفعل، ليظهر بعدها البرازيلي في فيديو تقديمه ساخرًا من الزعيم بقوله: "ها ها ها .. أنا نصراوي".

وانتشر فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لمشجع يطالب تاليسكا بالانضمام للزعيم، لكن نجم العالمي ضحك بسخرية، ثم رد: "أنت مجنون!"، قبل أن يغلق باب سيارته ويغادر.

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يشار إلى أن البرازيلي خاض الموسم الجاري 21 مباراة، محرزًا 20 هدفًا وصانعًا لأربعة آخرين.

وبينما يمتد عقده مع العالمي لنهاية موسم 2025-2026، إلا أن عدة أندية تركية حاولت ضمه خلال الفترة الماضية، لكن النصر تمسك ببقائه.

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