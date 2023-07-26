سخرية وخطأ فادح .. بولت يتراجع عن الاعتزال من أجل السعودية!

يشعر بالغيرة من مبابي؟

اتجه يوسين بولت العداء الجامايكي المعتزل، للسخرية من العرض الضخم للهلال السعودي من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

بولت يعتبر أحد أهم الأساطير الرياضية في العصر الحديث، ومن أشهر مشجعي مانشستر يونايتد وسبق له التدرب مع بوروسيا دورتموند واللعب بنادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي.

وقال الجامايكي المعتزل الذي تواجد في باريس لتقديم الشعلة الأولمبية لدورة ألعاب 2024 المقبلة على حسابه بموقع تويتر:"على استعداد للعودة من التقاعد براتب سنوي قدره 700 مليون يورو".

ووقع بولت هنا في خطأ لتقدير راتب مبابي، لأن مبلغ الـ700 مليون يورو يشمل قيمة التعاقد التي سيحصل عليها باريس سان جيرمان مقابل بيع مبابي بالإضافة لراتبه المقدر قيمته 300 مليون يورو لمدة موسم واحد.

يذكر أن المشكلة الرئيسية في أزمة مبابي تتمثل في محاولته البقاء مع باريس والرحيل بالمجان في صيف 2024، بينما يفضل النادي الفرنسي بيعه الآن أو إقناعه بالتوقيع على عقد جديد وسط اهتمام قوي من ريال مدريد بالحصول على خدماته.