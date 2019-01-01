سحر الرقم ثلاثة يحيط بهاري كين عقب هدفه في ليفربول

هاري كين ينضم لمارتن تشيفرز في المركز الثالث بترتيب الهداف التاريخي لنادي توتنهام هوتسبير.

سجل النجم الإنجليزي هاري كين بشكل مبكر في مباراة فريقه اليوم أمام ليفربول ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وسدد الكوري سون الكرة قبل أن تغير اتجاهها وترتطم بالقائم وتعود لهاري كين الذي وضعها ببراعة في شباك البرازيلي أليسون بيكر.

جاء هذا الهدف ليكون رقم ١٧٤ هدفًا خلال ٢٦٦ مباراة شارك فيها اللاعب مع توتنهام هوتسبير في كل البطولات منذ أن صعد للفريق الأول.

وصعد هاري كين مركزًا في ترتيب هدافي توتنهام عبر التاريخ ليتساوى مع مارتن تشيفرز برصيد ١٧٤ هدفًا والأخير كان قد خاض ٣٦٧ لقاءً مع سبيرز أكثر من هداف منتخب إنجلترا الحالي بـ ١٠١ مباراة.

بوتشيتينو يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بفضل مباراة ليفربول

أصبح هاري كين هو ثالث أكثر لاعب يسجل أهدافًا في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي بواقع ثلاثة أهداف بالتساوي مع ثيو والكوت وواين روني.

وجعل الهدف من كين هو الثالث أيضًا الذي يسجل في أول دقيقة على ملعب أنفيلد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد مات إليوت مع ليستر سيتي بأغسطس ١٩٩٧ وأوليفير داكور مع إيفرتون في أبريل ١٩٩٩.

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق تلك المباراة وفي رصيدهم ١٢ نقطة.